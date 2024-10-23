Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Он пояснил, что США продолжат поддерживать Киев, пока власти страны сами не придут к решению найти способ договориться с РФ.
«Как мы уже говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, а они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров. Но, как вы уже слышали от меня, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — заявил он в Риме журналистам, его слова приводит ТАСС.
В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий которого закончился 20 мая) отметил, что возможность начала мирных переговоров с Россией «будет зависеть» от результатов выборов президента в США.
«На мой взгляд, это зависит в первую очередь от выборов в США», — цитирует его заявление журналистам итальянский телеканал Sky TG24.
Ранее, 21 октября, Остин побывал в Киеве с необъявленным визитом. В рамках поездки глава военного ведомства США продемонстрировал приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США, назначенных на начало ноября. Тогда же первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал такой визит без предупреждения с тяжелым положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
После, 22 октября, заместитель главы МИД Индии Вихрам Мисри в ходе пресс-брифинга на саммите БРИКС отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, говоря о результатах своей встречи с украинскими властями президенту России Владимиру Путину, указал, что решение ситуации на Украине необходимо найти в дипломатическом поле. В МИД Индии подчеркнули, что будут поддерживать контакты с Россией и Украиной по вопросу регулирования их взаимоотношений.
15 октября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Вашингтона ограничены запасы военной помощи для Украины. По ее словам, из-за интенсивной поддержки Киева собственные запасы США не были своевременно пополнены, что создало давление на систему. Пентагону пришлось почти шесть месяцев откладывать дополнительный пакет.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.