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Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Урегулирование конфликта на Украине закончится за столом переговоров, при этом сроки их проведения должен устанавливать Киев. Об этом 23 октября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, находясь в Риме.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что США продолжат поддерживать Киев, пока власти страны сами не придут к решению найти способ договориться с РФ.

«Как мы уже говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, а они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров. Но, как вы уже слышали от меня, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — заявил он в Риме журналистам, его слова приводит ТАСС.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий которого закончился 20 мая) отметил, что возможность начала мирных переговоров с Россией «будет зависеть» от результатов выборов президента в США.

«На мой взгляд, это зависит в первую очередь от выборов в США», — цитирует его заявление журналистам итальянский телеканал Sky TG24.

Ранее, 21 октября, Остин побывал в Киеве с необъявленным визитом. В рамках поездки глава военного ведомства США продемонстрировал приверженность Вашингтона помощи Киеву в преддверии выборов президента США, назначенных на начало ноября. Тогда же первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал такой визит без предупреждения с тяжелым положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

После, 22 октября, заместитель главы МИД Индии Вихрам Мисри в ходе пресс-брифинга на саммите БРИКС отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, говоря о результатах своей встречи с украинскими властями президенту России Владимиру Путину, указал, что решение ситуации на Украине необходимо найти в дипломатическом поле. В МИД Индии подчеркнули, что будут поддерживать контакты с Россией и Украиной по вопросу регулирования их взаимоотношений.

15 октября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Вашингтона ограничены запасы военной помощи для Украины. По ее словам, из-за интенсивной поддержки Киева собственные запасы США не были своевременно пополнены, что создало давление на систему. Пентагону пришлось почти шесть месяцев откладывать дополнительный пакет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.