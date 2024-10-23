Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

«Как мы уже говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, а они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров. Но, как вы уже слышали от меня, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — заявил он в Риме журналистам, его слова приводит ТАСС.