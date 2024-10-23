Лукашенко раскрыл подробности недавних переговоров с представителями Запада

«Мы с этими людьми договорились, что это закрытые, конфиденциальные переговоры. Они очень осведомленные, толковые люди. Они попросились ко мне на прием, я их принял», — рассказал Александр Лукашенко.



По его словам, переговоры шли четыре часа, затрагивались самые разные вопросы. «Затрагивались вопросы конфликта на Ближнем Востоке. Зеленский поднимает такой вопрос: дайте ракеты, я буду бить по Кремлю до Казани. Я предупредил: ребята, вы поаккуратнее с дальнобойными ракетами и прочее. К Путину могут обратиться, например, хуситы: “Дайте береговые комплексы”. Которые могут нанести страшный удар по кораблям. А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит хуситам комплексы “Бастион” и будет поражен хоть один авианосец? Английский, американский и так далее. “Это для нас неприемлемо”. Я говорю: “Я понимаю. Но и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять дальнобойные ракеты и бить по всей России”. Согласились: “Да, действительно опасно”.



Еще одной темой встречи стала Китайская Народная Республика. Александр Лукашенко предупредил, что, если Россия и Китай объединят все возможные усилия, никто не сможет противостоять им. По его словам, в технологическом плане Китай остановить уже невозможно. “На эту тему много разговаривали”, — сказал Президент.



Обсуждалась и внутриполитическая ситуация — в Беларуси, России, на Западе. “Мы обсудили многие вопросы, их интересовала моя точка зрения. Я ее высказал”, — подытожил Александр Лукашенко.