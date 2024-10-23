В Литве инициировали разрыв договора о торговом мореплавании с Россией

В начале октября сейм Литвы денонсировал три международных соглашения с Россией и Белоруссией, связанных с экономическим сотрудничеством. Парламент отменил соглашение 1999 года между Литвой и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций и аналогичное соглашение с Россией, а также соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.