В Литве инициировали разрыв договора о торговом мореплавании с Россией

«С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — заявила пресс-служба Министерства транспорта Литвы (цитата по ТАСС).
Соглашение было заключено в 1993 году. В проекте решения говорится, что оно больше не актуально, поскольку Литва является членом Международной морской организации и Международной организации труда, а также присоединилась к региональным соглашениям.
Кроме того, поясняет Министерство транспорта и коммуникаций, соглашение решили разорвать из-за спецоперации России на Украине.
Это не первое соглашение с Россией, которое Литва решила разорвать.
В мае 2024 года правительство Литвы одобрило предложение Министерства юстиции о расторжении международного соглашения с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
В начале октября сейм Литвы денонсировал три международных соглашения с Россией и Белоруссией, связанных с экономическим сотрудничеством. Парламент отменил соглашение 1999 года между Литвой и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций и аналогичное соглашение с Россией, а также соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.