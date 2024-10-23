Посольство РФ заявило, что Британия прикрывает доставку вооружений для ВСУ

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Великобритания использует тему защиты зернового коридора в качестве предлога для прикрытия поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Черному морю. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС в Лондоне заявлении посольства России.
«Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение. Раскручивание данной темы, по существу, подтверждает вовлеченность западных стран в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам», — указывается в сообщении российского диппредставительства.
«Это косвенно признают и сами британцы, которые хорошо знакомы с соответствующими видеоматериалами Минобороны России. На этом фоне анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого зернового коридора, а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продления агонии киевского режима», — отметили в посольстве РФ.