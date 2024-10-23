Посольство РФ заявило, что Британия прикрывает доставку вооружений для ВСУ

«Это косвенно признают и сами британцы, которые хорошо знакомы с соответствующими видеоматериалами Минобороны России. На этом фоне анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого зернового коридора, а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продления агонии киевского режима», — отметили в посольстве РФ.