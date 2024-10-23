Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ заявило, что Британия прикрывает доставку вооружений для ВСУ

В диппредставительстве отметили, что Лондон использует тему защиты зернового коридора в Черном море.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Великобритания использует тему защиты зернового коридора в качестве предлога для прикрытия поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Черному морю. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС в Лондоне заявлении посольства России.

«Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение. Раскручивание данной темы, по существу, подтверждает вовлеченность западных стран в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам», — указывается в сообщении российского диппредставительства.

«Это косвенно признают и сами британцы, которые хорошо знакомы с соответствующими видеоматериалами Минобороны России. На этом фоне анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого зернового коридора, а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продления агонии киевского режима», — отметили в посольстве РФ.