Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году. Об этом, как передает БелТА, Лукашенко заявил в среду, 23 октября 2024 года, в ходе беседы с российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которая произошла на полях саммита БРИКС в Казани.
— Оля, скоро, не скоро — это же не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: «Нет», — приводит слова Лукашенко названный источник. Президент подчеркнул: украинский конфликт в 2024-м не завершится.
При этом президент Беларуси сказал, что, по его мнению, Владимир Зеленский в настоящее время «не ориентируется в пространстве».
— Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут, — сказал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал, что принял решение об участии в выборах президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2024 года (тут про это).