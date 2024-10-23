Лукашенко заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году

— Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут, — сказал Лукашенко.