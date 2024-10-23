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Лукашенко рассказал, какие гарантии Путин хочет получить от Запада

Для завершения конфликта на Украине российскому президенту Владимиру Путину необходимы гарантии того, что после установления перемирия Запад не станет «подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины». Об этом сообщил президент Белдоруссии Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.

Источник: РИА "Новости"

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — сказал Лукашенко (цитата по СТВ).

Президент Белоруссии также ответил на вопрос, сожалеет ли, по его мнению, Владимир Путин о начале военной операции. «Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это», — сказал президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без согласования с руководством республики.

В августе глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что готовность Москвы к переговорам с Киевом «не должна была ни у кого вызывать сомнений», но после наступления ВСУ на Курскую область они стали неактуальными. Он также указывал, что в 2022 году Москве и Киеву было сравнительно легко договориться о мире на переговорах в Стамбуле, сейчас же ситуация осложнилась. В любом случае вопрос о статусе российских территорий не ставится, подчеркивал он.

Украинскую сторону устраивали стамбульские договоренности, но Киеву просто не дали их реализовать, говорил в сентябре Владимир Путин. На прошлой неделе он заявил, что стамбульские соглашения должны стать базой для возможных новых договоренностей с Украиной.

Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в 2023 году отмечал, что Киев отказался от договоренностей в Стамбуле по совету Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании. Джонсон утверждал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба этой весной говорил, что между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
НАТО