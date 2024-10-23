Лукашенко рассказал, какие гарантии Путин хочет получить от Запада

В августе глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что готовность Москвы к переговорам с Киевом «не должна была ни у кого вызывать сомнений», но после наступления ВСУ на Курскую область они стали неактуальными. Он также указывал, что в 2022 году Москве и Киеву было сравнительно легко договориться о мире на переговорах в Стамбуле, сейчас же ситуация осложнилась. В любом случае вопрос о статусе российских территорий не ставится, подчеркивал он.