Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден более чем на 300%, что руководство Украины хотело бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по территории их страны, сообщает БелТа. Об этом он сказал в интервью журналисту ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.