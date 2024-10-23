Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден более чем на 300%, что руководство Украины хотело бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по территории их страны, сообщает БелТа. Об этом он сказал в интервью журналисту ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.
«Украинские власти хотели бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Им нужна эскалация — Западу, англосаксам. Им нужно это. Потому что других уже вариантов нет», — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко похвалил президента России Владимира Путина, сказав, что тот разгадал мысли руководства Украины. Также глава Беларуси уверен, что Россия «без всяких проблем» могла бы ударить ядерным оружием по Украине, но думает о дальнейших шагах, что будет потом.
«Но то, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта… Слушайте, больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — — отметил Александр Лукашенко.
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