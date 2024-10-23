Лукашенко сказал о готовности рассмотреть ходатайство Колесниковой о помиловании

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани, сказал о готовности рассмотреть ходатайство Колесниковой о помиловании. Слова Лукашенко передает БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что есть закон: человек свою вину осознал, обратился к президенту с просьбой о помиловании — «ну что ж, мы рассмотрим».
— Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю, — уточнил Александр Лукашенко.
Президент удивился, почему журналист выделил именно Марию Колесникову, заявляя параллельно о том, что в стране «миллионы в тюрьме».
— Потому что у нее нет допуска к своей семье уже, — пытался пояснить Розенберг.
В ответ на это глава Беларуси заметил:
— Какой семье? А где ее семья, вы хоть знаете? Вы даже не знаете, что за семья. Попросил отец ее посетить. Пожалуйста, иди. Он был. Это семья?
Президент Беларуси подчеркнул, что если кто-то из ее родных, близких хочет посетить ее, будет просьба и ее рассмотрят.
— Там, возможно, такая семья, что им, может, и неинтересно, как вам, посетить Марию Колесникову. Вы печетесь за нее больше, чем родные и близкие, — подчеркнул Лукашенко.
Он, обращаясь к журналисту, заметил, что если тот обратиться, то и его заявление будет рассмотрено.
— Я говорю: рассмотрим. «Да», «нет».
Лукашенко выразил мнение, что категорически против, что выделяют личности.
— Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые. А Колесникова и прочие должны ответить перед этими людьми, почему они там оказались. Они многие и говорят: «Мы очумели, одурели, нас обманули». Поэтому мы их рассматриваем в целом, — заявил президент Беларуси.
Он добавил, что в том случае, если человек исправился, не нарушает закон, в исправительной колонии, если имеются какие-то показания по здоровью, то указанных людей, вероятнее всего, помилуют:
— Есть комиссия, она рассмотрит и примет решение, — напомнил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных.
Мы писали, что что 4 сентября президент помиловал 30 осужденных лиц за преступления протестной направленности. Еще помилованы были 37 человек в преддверии Дня народного единства 17 сентября.
Также 16 августа глава государства принял решение о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. А 3 июля был подписан закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.