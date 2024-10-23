Лукашенко сказал о готовности рассмотреть ходатайство Колесниковой о помиловании

— Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые. А Колесникова и прочие должны ответить перед этими людьми, почему они там оказались. Они многие и говорят: «Мы очумели, одурели, нас обманули». Поэтому мы их рассматриваем в целом, — заявил президент Беларуси.