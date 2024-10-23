Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в США ужасными, жуткими и глупыми, оценив шансы Харрис и Трампа. Об этом белорусский лидер заявил в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС. Слова Лукашенко в ответ на вопрос о том, следит ли он за выборами в Америке и кого поддерживает, приводит БелТА.
В частности, Лукашенко назвал выборы-2024 в США ужасными, жуткими и глупыми.
— С наших критериев я вообще ничего не понимаю, — заявил глава Беларуси. — Я часто говорю: если бы это у нас или в России… Слушай, ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно.
Кандидатов на главный пост в США Александр Лукашенко охарактеризовал так:
— Этот некомпетентен, а тот ляпает черт знает что… Ну зачем ты оскорбляешь? Это же женщина (Камала Харрис. — Ред.), в конце концов. Вообще-то мужики нормальные с женщинами не воюют: «Дура, такая, сякая…» Ну представь, в России или Беларуси кто-то вышел: «Дурак!» Это от себя оттолкнул огромное количество людей".
Лукашенко отметил, что в обстоятельствах нынешнего времени он все же сторонник кампании Дональда Трампа.
— Я знаю, что будет, если останется Харрис. Придет Трамп… Ну, я предполагаю, что особо ничего хорошего, но все-таки какая-то надежда есть, — сказал президент, добавив: — Придет новый человек — что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа. Это глупость такая…
В целом, Лукашенко удивился тому, куда порядка миллиарда долларов истратили оба штаба.
— Хотя бы уже одернули и подсказали. Хотя Дональда Трампа очень сложно одернуть, вы это понимаете, — добавил президент Беларуси.
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