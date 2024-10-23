Лукашенко назвал выборы в США ужасными, жуткими и глупыми, оценив шансы Харрис и Трампа

— Я знаю, что будет, если останется Харрис. Придет Трамп… Ну, я предполагаю, что особо ничего хорошего, но все-таки какая-то надежда есть, — сказал президент, добавив: — Придет новый человек — что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа. Это глупость такая…