Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт

— Это наши люди — украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому. С немцами у нас были какие отношения — жуткие. Они убивали наших детей, в колодцы бросали, сжигали, вешали и так далее. Но спустя много лет мы с немцами нормально сотрудничали, — сказал Лукашенко.