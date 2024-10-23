Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт

Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но прежде всего надо закончить конфликт. Соответствующее заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал, как передает БелТА, в ходе беседы с журналистом Би-би-си Стивеном Розенбергом, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Казани, в среду, 23 октября 2024 года.
— Это наши люди — украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому. С немцами у нас были какие отношения — жуткие. Они убивали наших детей, в колодцы бросали, сжигали, вешали и так далее. Но спустя много лет мы с немцами нормально сотрудничали, — сказал Лукашенко.
От констатировал, проводя некоторые исторические параллели, что со временем в белорусско-германских двусторонних отношениях зарубцевались «раны нашим сотрудничеством: торгово-экономическим, технологическим и так далее».
— С Украиной это произойдет еще быстрее, мне кажется, — приводит слова белорусского президента названный источник.
Высказался Александр Лукашенко и о перспективах соседней с Беларусью Украины после окончания украинского конфликта. По мнению Лукашенко, страны Запада не захотят помогать Украине в восстановлении территории, а также в процессах возвращения к мирной жизни.
— В Америке уже сейчас говорят, что Украина богатая, готова земли отдать, отдать американцам полезные ископаемые, нужные для мира, и высокотехнологичное сырье. Поэтому мы с украинцами найдем общий язык, — констатировал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал, что принял решение об участии в выборах президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2024 года (тут про это).