Лукашенко раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада

— А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит хуситам комплексы «Бастион» и будет поражен хоть один авианосец? Английский, американский и так далее. «Это для нас неприемлемо». Я говорю: «Я понимаю. Но и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять дальнобойные ракеты и бить по всей России». Согласились: «Да, действительно опасно», — озвучил подробности глава государства.