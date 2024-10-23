Лукашенко раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024 года раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада, пишет БелТА.
Лукашенко уточнил, что с представителями Запада договорились о том, что это закрытие, конфиденциальные переговоры:
— Они очень осведомленные, толковые люди. Они попросились ко мне на прием, я их принял.
Глава государства отметил, что указанные переговоры длились четыре часа и на них затрагивались различные вопросы. Он уточнил, что были затронуты вопросы конфликта на Ближнем Востоке:
— Зеленский поднимает такой вопрос: дайте ракеты, я буду бить по Кремлю до Казани. Я предупредил: ребята, вы поаккуратнее с дальнобойными ракетами и прочее. К Путину могут обратиться, например, хуситы: «Дайте береговые комплексы», — сообщил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что они (речь идет про береговые комплексы) могут нанести страшный удар по кораблям:
— А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит хуситам комплексы «Бастион» и будет поражен хоть один авианосец? Английский, американский и так далее. «Это для нас неприемлемо». Я говорю: «Я понимаю. Но и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять дальнобойные ракеты и бить по всей России». Согласились: «Да, действительно опасно», — озвучил подробности глава государства.
По словам президента Беларуси еще одной темой, которая обсуждалась в момент переговоров с представителями Запада, стал Китай. Он подчеркнул, что, в том случае, если Китайская Народная Республика и Россия объединят все возможные усилия, то никто не сможет им противостоять. Он также уточнил, что в технологическом плане КНР остановить невозможно.
Лукашенко добавил, что также обсуждалась и внутриполитическая ситуация в Беларуси, России, на Западе. Он сказал, что западных представителей интересовала точка зрения президента Беларуси.
— Я ее высказал.
Напомним, что во время «Дожинок» в Воложине президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о непубличных переговорах с представителями Запада: «Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры».
Ранее глава государства Лукашенко заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году.
Тем временем Лукашенко сказал, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт.