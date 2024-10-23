Лукашенко заявил, что Путин никогда не применит ядерное оружие без его согласия

Кстати, Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (здесь подробнее).