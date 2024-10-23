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Лукашенко заявил, что Путин никогда не применит ядерное оружие без его согласия

Лукашенко подчеркнул, что в случае необходимости применения ядерного оружия посоветуется с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко твердо заявил, что президент России Владимир Путин никогда не применит размещенное в республике российское ядерное оружие без согласования с ним, сообщает БеЛТА. Об этом белорусский лидер сказал в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.

«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом, как отметил президент, и Беларусь, если бы хотела применить ядерное оружие для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией, как со своим союзником.

«Так и с американцами весь Запад советуется», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси назвал ядерное оружие мощным сдерживающим фактором, который он готов применить только в случае необходимости. «Если хоть один сапог переступит границу Беларуси» — вот одно из условий.

«Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии — печальная тема», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что шантажировать ядерным оружием недопустимо.

«Мы его (ядерное оружие. — Ред.) не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (здесь подробнее).