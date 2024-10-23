Олбани
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко признался, что всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда была заинтересована в нормальных отношениях с Западом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика всегда была заинтересована в конструктивных отношениях с Западом. Об этом, как пишет БелТА, белорусский президент заявил в среду, 23 октября 2024 года, в ходе интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу, которое состоялось на полях саммита БРИКС в Казани,

— Я всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом, — цитирует Лукашенко названный источник.

Лукашенко вместе с тем акцентировал внимание, что недавние помилования лиц, осужденных за преступления протестной направленности, никак не связаны с этим. Представители названной категории лиц освобождены по гуманитарным соображениям, заявил Президент.

— Вот и все. И никакой это не шаг к улучшению отношений с вами. Не хотите вы с нами отношений — и не надо. Мы переживем и без вас, — констатировал Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание своего интервьюера, что именно страны коллективного Запада являлись инициаторами осложнения отношений с Республикой Беларусь.

— Это вы выбрали этот путь, начали против нас санкции вводить под определенными предлогами, — сказал Александр Лукашенко.

— Не на пустом месте, — ответил на это Стивен Розенберг.

— Причину можно придумать, если есть желание, — отреагировал белорусский президент.

Александр Лукашенко напомнил Стивену Розенбергу, что под санкционные ограничения попал даже его младший сын — Николай.

-Он в чем виноват? Я, кстати, этим людям с Запада (во время недавних переговоров. — прим. Ред.) задавал вопрос. Они опустили голову, сказали: «Это безумство», — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал, что принял решение об участии в выборах президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2024 года (тут про это).