Лукашенко сомневается, что Трамп может быстро закончить украинский конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко сомневается в заявлениях борющегося за пост президента США (и 45-го президента Америки) Дональда Трампа о том, что тот может быстро закончить украинский конфликт. Слова главы республики, сказанные на полях саммита БРИКС в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой, приводит БелТА.
— Мне не нравится его тезис, — сказал Александр Лукашенко, оценивая слова Трампа «Я это сделаю!» относительно быстрого завершения украинского конфликта.
Также Лукашенко рассказал, как, шутя, привел эти слова президенту России Владимиру Путину. Мол, как Трамп может заставить главу РФ: «Что, придет, топнет ногой и скажет: “Ты давай заканчивай! И ты побежал, закончишь?”.
Лукашенко резюмировал:
— Я как Президент это вообще не представляю. Он что, придет в Россию и скажет? Так его Скабеева за 20 секунд размажет так, что он не поднимется.
Также в интервью Лукашенко назвал выборы в США ужасными, жуткими и глупыми, оценив шансы Харрис и Трампа. Кстати, Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности) и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (читайте здесь).