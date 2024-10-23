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Захарова заявила, что зампосла Британии не знает о свободе слова

Британские официальные лица не знают, что такое свобода слова и уважение к профессии журналиста, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она прокомментировала данные о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд в московском аэропорту Внуково «вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос». Об инциденте сообщил телеграм-канал Shot.

«В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», — заявила Захарова.

РБК направил запрос в посольство Великобритании.

Том Додд работает в посольстве в России с 2022 года. До этого он занимал должности главы контртеррористического департамента британского МИДа и главы департамента Юго-Восточной Азии, в 2018—2021 годах был послом в Финляндии.

Захарова Мария
дипломатия