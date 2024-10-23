Захарова заявила, что зампосла Британии не знает о свободе слова

Она прокомментировала данные о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд в московском аэропорту Внуково «вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос». Об инциденте сообщил телеграм-канал Shot.