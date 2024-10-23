Захарова заявила, что зампосла Британии не знает о свободе слова

Она прокомментировала данные о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд в московском аэропорту Внуково «вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос». Об инциденте сообщил телеграм-канал Shot.
«В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», — заявила Захарова.
РБК направил запрос в посольство Великобритании.
Том Додд работает в посольстве в России с 2022 года. До этого он занимал должности главы контртеррористического департамента британского МИДа и главы департамента Юго-Восточной Азии, в 2018—2021 годах был послом в Финляндии.