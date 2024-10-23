Лукашенко назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной

— «Так?» — «Так» — «Ты больше всего в этом заинтересован (в урегулировании конфликта. — Ред.)». Что касается, кто на кого напал, окунемся в причины, — раскрыл детали разговора президент. — А я назову вам один факт, который я всегда называю (он эмоциональный, но тем не менее важный): в свое время в Доме профсоюзов в Одессе сожгли несколько десятков человек. Зачем? Молотили, бомбили этот Донбасс, где проживало русскоязычное население. Зачем их было гнобить? Зачем этот русский язык искореняли и прочее, прочее, прочее.