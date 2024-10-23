Лукашенко назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, проходящего в Казани, назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной, сообщает БелТА.
— Если вы захотите (я имею в виду Запад), этот мир может быть установлен, — отметил глава государства.
Александр Лукашенко заметил, что может поступить вопрос о том, что именно следует для этого сделать.
— . Многое надо сделать, но за столом переговоров. Первым шагом должны быть переговоры, — подчеркнул президент Беларуси.
Он заявил, что необходимо сесть за стол переговоров, определить план действий и договариваться о мире. Президент обратил внимание на то, что уже нет времени, чтобы разбираться в том, кто виноват в случившемся. Он добавил, что в противном случае стороны никогда не смогут прийти к миру.
— Общаясь с представителями Запада, умными людьми, мы пришли к единому мнению: если война, конфликт или драка началась, значит, виноваты обе стороны. Возможно, кто-то больше, кто-то меньше, — уточнил глава государства.
Президент напомнил, что когда начался конфликт, то у него состоялся разговор с Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский начал с того, что напали. В ответ на это Александр Лукашенко сказал, что конфликт идет на украинской территории.
— «Так?» — «Так» — «Ты больше всего в этом заинтересован (в урегулировании конфликта. — Ред.)». Что касается, кто на кого напал, окунемся в причины, — раскрыл детали разговора президент. — А я назову вам один факт, который я всегда называю (он эмоциональный, но тем не менее важный): в свое время в Доме профсоюзов в Одессе сожгли несколько десятков человек. Зачем? Молотили, бомбили этот Донбасс, где проживало русскоязычное население. Зачем их было гнобить? Зачем этот русский язык искореняли и прочее, прочее, прочее.
Он добавил, что после этого пошло движение:
— Путин защитил своих людей, — сообщил глава Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что мирные переговоры по Украине нужно начать со Стамбульских соглашений.
Тем временем глава государства заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году.
Также Лукашенко сказал, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт.
Кроме того, президент Беларуси раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада.