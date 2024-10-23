Лукашенко сказал, что, поддерживая Путина, будет защищать интересы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживал и поддерживает Россию как союзника, но в приоритете у него в первую очередь защита интересов белорусского народа, сообщает БелТА. Об этом белорусский лидер заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.
«У Президента России есть интересы российского народа, он их защищает. Я сегодня президент Беларуси, и я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с российскими. Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кстати, Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (здесь подробнее).
Лукашенко заявил, что Путин никогда не применит ядерное оружие без его согласия (подробнее здесь).