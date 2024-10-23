«Все эти обмены проходят через мои руки». Лукашенко прокомментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября сказал об участии Беларуси в обмене военнопленными между Россией и Украиной, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что часто говорят о том, что Эмираты способствуют обмену:
— Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные. Все на территории Беларуси, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, что в этом плане удалось выстроить доверительные отношения с двумя странами.
— Я рад, что военные (может, даже и Зеленский в курсе дела) и руководство России доверяют нам. Там уже мы создали такую обстановку, что они заезжают на нашу территорию и обмениваются и телами погибших.
Он напомнил, что не так давно обменивали военнопленных. Президент Беларуси уточнил, что подобное уже много-много раз произошло.
— И одна сторона довольна, и вторая сторона. Это не так просто. Поэтому мы знаем, что там делается. И поддерживаем эти отношения, — заметил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
Тем временем Лукашенко сказал, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт.
Кстати, президент Беларуси раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада.