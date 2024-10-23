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«Все эти обмены проходят через мои руки». Лукашенко прокомментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной

Лукашенко сказал об участии Беларуси в обмене военнопленными между РФ и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября сказал об участии Беларуси в обмене военнопленными между Россией и Украиной, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание на то, что часто говорят о том, что Эмираты способствуют обмену:

— Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные. Все на территории Беларуси, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, что в этом плане удалось выстроить доверительные отношения с двумя странами.

— Я рад, что военные (может, даже и Зеленский в курсе дела) и руководство России доверяют нам. Там уже мы создали такую обстановку, что они заезжают на нашу территорию и обмениваются и телами погибших.

Он напомнил, что не так давно обменивали военнопленных. Президент Беларуси уточнил, что подобное уже много-много раз произошло.

— И одна сторона довольна, и вторая сторона. Это не так просто. Поэтому мы знаем, что там делается. И поддерживаем эти отношения, — заметил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

Тем временем Лукашенко сказал, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт.

Кстати, президент Беларуси раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада.