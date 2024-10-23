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Последние зарубежные новости за 23 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 23 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

The Economist сообщил, что США отвергли план Зеленского

Источник: AP 2024

США отвергли «план победы» президента Украины Владимира Зеленского как неудачный, не сообщая ему об этом напрямую, рассказал высокопоставленный украинский чиновник. Он отметил, что план следует воспринимать как «принудительную дипломатию», направленную на склонение России к мирным переговорам на более выгодных условиях.

NYT: Великобритания и Германия согласовали новый оборонный пакт

Источник: Reuters

Новые соглашения между Британией и Германией по укреплению военного сотрудничества и разработке современного оружия свидетельствуют о растущей озабоченности в Европе глобальными угрозами безопасности, особенно исходящими от России. Соглашение включает совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.

Kan: дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

19 октября беспилотник ливанского движения «Хезболла» повредил окно спальни резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израильская армия подтвердила атаку, но не уточнила детали повреждений. Нетаньяху в это время находился вне дома, пострадавших нет.

Bloomberg узнал о предложении создать разведку ЕС

Источник: Reuters

В ЕС может быть создан разведывательный орган для сбора данных за рубежом и контрразведки. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё подготовил доклад, согласно которому новый орган будет собирать информацию без дублирования работы национальных агентств.

FT узнала о «тайном ограничении» Турцией импорта в Россию

Источник: РИА "Новости"

Турция заблокировала экспорт более 40 категорий американских товаров в Россию после предупреждений США о возможных последствиях. В частности, речь идет о микрочипах и системах дистанционного управления, которые могут быть использованы в оружейных системах.