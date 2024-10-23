Последние зарубежные новости за 23 октября 2024 года: свежие события текущего дня

США отвергли «план победы» президента Украины Владимира Зеленского как неудачный, не сообщая ему об этом напрямую, рассказал высокопоставленный украинский чиновник. Он отметил, что план следует воспринимать как «принудительную дипломатию», направленную на склонение России к мирным переговорам на более выгодных условиях.