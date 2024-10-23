Лукашенко назвал болтовней «мирный план» Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал болтовней «план» Владимира Зеленского болтовней. Соответствующее заявление белорусский президент, как передает БелТА, белорусский президент заявил в среду, 23 октября 2024 года, в ходе интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, которое состоялось на полях саммита БРИКС в Казани.
Скабеева спросила мнением Лукашенко относительно так называемого «мирного плана», который некоторое время назад представил президент Украины Владимир Зеленский.
— Никакого там плана нет. План — это все болтовня. Россия — империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского. Я ему тысячу раз об этом говорил, — цитирует Александра Лукашенко периода начала украинского конфликта названный выше источник.
Белорусский президент также напомнил, что ранее уже не раз подчеркивал тот факт, что конфликт идет, а потому нужно потом разбираться, кто виноват, а не кричать об этом.
— Если мы виноваты, то и ты виноват, — обобщил Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал, что принял решение об участии в выборах президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2024 года (тут про это).