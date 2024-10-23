Лукашенко назвал болтовней «мирный план» Зеленского

— Никакого там плана нет. План — это все болтовня. Россия — империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского. Я ему тысячу раз об этом говорил, — цитирует Александра Лукашенко периода начала украинского конфликта названный выше источник.