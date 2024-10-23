Лукашенко сказал, что возглавляемая генпрокурором комиссия займется помилованием

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что возглавляемая генпрокурором комиссия займется вопросами помилования.
Возглавляемая генпрокурором комиссия по возвращению беглых белорусов займется вопросами помилования осужденных за преступления экстремистской направленности. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал, как пишет БелТА, в рамках интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу, которое состоялось на полях саммита БРИКС в Казани, в среду, 23 октября 2024 года.
Лукашенко констатировал, что буквально несколько дней назад комиссии, которую возглавляет генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, была поставлена задача изучить дела граждан, осужденных за преступления экстремистской направленности.
— Я склонен к тому, чтобы люди, которые осознали, поняли и не нарушают порядок там и ведут себя достойным образом, не надо петь оду мне, рассмотреть этим вопросы, — сказал Лукашенко, говоря про аспекты потенциального помилования.
— Без Запада, запомните. Вы для меня не имеете никакого значения в плане освобождения моих людей, — обобщил Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал, что принял решение об участии в выборах президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2024 года (тут про это).