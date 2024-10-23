В США заявили о досрочной победе Трампа на выборах

«Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно», — приводит издание слова представителей предвыборного штаба.
При этом собеседники телеканала добавили, что Трамп на «100 процентов» уверен в своей гипотетической победе.
Ранее Трамп подал в независимую Федеральную избирательную комиссию жалобу на Лейбористскую партию Великобритании, уличив их в «нелегальном спонсировании избирательной кампании» кандидата от демократов Камалы Харрис и вмешательстве в ее ход. В свою очередь, глава лейбористов, действующий британский премьер Кир Стармер, заявил, что члены его партии «работали волонтерами в свободное время».