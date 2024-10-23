Лукашенко: Беларусь не предоставляла России территорию для захода на Киев

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани, заявил, что в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции, Беларусь не предоставляла Украине территорию для захода в Украину, сообщает БелТА.
Лукашенко объяснил, что в это время на территории Беларуси шли учения белорусских и российских войск.
«Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского», — сказал Александр Лукашенко.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь — союзник России, между двумя странами тесные отношения. А вот Украина «повела себя по отношению к Беларуси вражески». Александр Лукашенко напомнил про запрет полетов белорусских самолетов через территорию Украины, аресты белорусских подвижных составов с минеральными удобрениями.
«Она (Украина. — Ред.) повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых человек они убили», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что будет поддерживать Россию столько, сколько ей нужно, также как Запад поддерживает Украину.
Александр Лукашенко констатировал, что «еще по минимуму вовлечен в этот конфликт».
Кстати, Лукашенко сказал, что, поддерживая Путина, будет защищать интересы белорусского народа (здесь подробности). Белорусский лидер дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (здесь подробнее).
Лукашенко заявил, что Путин никогда не применит ядерное оружие без его согласия (подробнее здесь).