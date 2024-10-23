Лукашенко сказал про настоящие цели беглой белорусской оппозиции

— И вы после этого меня упрекаете? За что вы меня упрекаете? Я прошу, если ты хочешь приехать в Беларусь, Стив, со мной встретиться еще: ты прочтешь это интервью и с моей позиции задашь себе вопрос, а как президент Беларуси должен был поступить, если против него такие козни плелись.