Лукашенко сказал про настоящие цели беглой белорусской оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани сказал о настоящих целях беглой оппозиции на Западе, передает БелТА.
Глава государства подчеркнул, что оппозицией являются те люди, которые действую внутри страны и хотя бы минимального количества людей.
— А вы кого называете нашими «лидерами»? Где они, эти лидеры? Очнитесь! Вы тех, кто в тюрьме сидит за нарушение законов, считаете лидерами? Да хоть все беглые сюда вернулись — эти выборы они не выиграют, — заявил президент Беларуси.
Он уточнил, что народ понял, чего именно они хотели. Лукашенко добавил, что если они находятся за рубежом, то могли бы сделать что-то для народа, «не для Лукашенко, а они бегают: “Дайте нам деньги”.
— Это первый вопрос. Второе: «Не признавайте будущие выборы». Третье: «Введите побольше санкций». Создают вооруженные формирования рядом с нашей границей, чтобы забросить на территорию Беларуси. Это, вы считаете, оппозиция? — поинтересовался глава государства.
Кроме того, Александр Лукашенко привел еще один пример. Так, в недавнем интервью осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти Юрий Зенкович сказал, что заговорщики намеревались взять в заложники в том числе младшего сына президента Николая Лукашенко. Его планировали спрятать в погребе в Гомельской области, а позднее использовать в процессе торга, разговоров, переговоров, давления.
— Это одно, что меня вообще коробит. Второе — расстрелять на взлете или посадке вертолет президента из крупнокалиберного пулемета и так далее. Скажите пожалуйста, если бы такие факты всплыли в Соединенных Штатах Америки? Его бы стерли с лица земли, — заявил президент Беларуси.
Он также добавил:
— И вы после этого меня упрекаете? За что вы меня упрекаете? Я прошу, если ты хочешь приехать в Беларусь, Стив, со мной встретиться еще: ты прочтешь это интервью и с моей позиции задашь себе вопрос, а как президент Беларуси должен был поступить, если против него такие козни плелись.
Глава государства напомнил, что несколько человек, которые были в группе Зенковича, отпустили по болезни.
— Боевиков выпустил, а вы мне про какую-то оппозицию говорите.
Лукашенко заявил, что знает, чем на Западе занимается беглая «оппозиция», уточнив, что когда-нибудь все это выложат прямым текстом и они ответят перед белорусским народом за то, что натворили и чего хотят. Он напомнил, что в истории белорусского народа это уже не первая история, «беглых у нас было море».
— И некая Сурвилла — где она сейчас? Сидит на ваши деньги в Америке или где там. И эти маргиналы этим закончат, — завил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом.
Тем временем президент Беларуси раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада.
Также Лукашенко сказал о готовности рассмотреть ходатайство Колесниковой о помиловании.