Вице-премьер Сербии назвал БРИКС надежной альтернативной Евросоюзу

В тот же день во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии и ее усилий в ООН. Главы двух государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества и условились продолжать поддерживать личные контакты.