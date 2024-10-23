Вице-премьер Сербии назвал БРИКС надежной альтернативной Евросоюзу

«Лично я не вижу будущего в Европейском союзе. Пару лет назад у нас не было никакой альтернативы. Теперь БРИКС как совершенно новая платформа становится настоящей и надежной альтернативой», — отметил он в интервью «РИА Новости».
Вулин подчеркнул, что Сербии предоставляется свобода выбора в рамках БРИКС, что очень важно для страны. Он также выразил надежду на то, что государство сможет найти свое место в этой организации.
Ранее, 20 октября, президент Сербии Александр Вучич исключил введение санкций против России со стороны республики, несмотря на большое давление. Об этом он заявил на открытии выставки о советско-югославской военной дипломатии, посвященной 80-летию освобождения республики во Второй мировой войне.
В тот же день во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии и ее усилий в ООН. Главы двух государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества и условились продолжать поддерживать личные контакты.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Участие в заседаниях расширенных форматов «аутрич»/ «БРИКС плюс» принимают около 40 стран. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.