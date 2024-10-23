Лукашенко заявил, что место Беларуси в БРИКС: «Это полмира фактически»

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что видит республику членом такого международного формирования, как БРИКС. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в интервью китайскому телеканалу CGTN.
— Наше место — Беларуси — в этом коллективе. Наше место там. Потому что наши взгляды на мировую повестку дня совпадают, наши взгляды на мир совпадают, у нас цели практически одни и те же. Мы стремимся к многополярному миру, мы против диктата в мире и прочее, — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси также подчеркнул, что Беларусь — страна с экономикой, которая открыта для партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
— Мы — технологичная страна. Мы можем со многими странами в БРИКС поделиться своими технологиями, компетенциями, навыками людей, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Говоря о масштабах БРИКС и его значимости в наднациональном разрезе, Лукашенко сказал следующее:
— Это полмира фактически по производству, населению, территории. Почти полмира. Что надо для компактной небольшой европейской Беларуси? Нужны контакты, договоренности, — обобщил Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко сказал, что принял решение об участии в выборах президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2024 года (тут про это).