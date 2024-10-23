Лукашенко заявил, что место Беларуси в БРИКС: «Это полмира фактически»

— Наше место — Беларуси — в этом коллективе. Наше место там. Потому что наши взгляды на мировую повестку дня совпадают, наши взгляды на мир совпадают, у нас цели практически одни и те же. Мы стремимся к многополярному миру, мы против диктата в мире и прочее, — сказал Лукашенко.