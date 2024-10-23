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Bloomberg: две страны предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Британии

Премьер Индии и лидер ЮАР отправились на саммит БРИКС вместо проводимой в то же время на Самоа премьером Британии встречи стран Содружества. Желающая вступить в БРИКС Шри-Ланка также не отправила на Самоа ни премьера, ни главу МИД.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Некоторые из самых заметных лидеров стран Содружества наций, включая премьера Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи этой организации, пишет Bloomberg. На это также обратило внимание издание Politico.

На организованный Британией саммит стран Содружества (проходит 21—26 октября на Самоа) не приехал и премьер Канады. Politico отмечает, что Шри-Ланка, подавшая заявку на членство в БРИКС, не отправила на мероприятие ни премьера, ни министра иностранных дел. Британский премьер Кир Стармер, комментируя отсутствие политиков на встрече Содружества, заявил, что дело лидеров — выбирать, какой саммит они посетят, но назвал «семью Содружества» действительно важной.

В Содружество наций входят Великобритания, ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Всего в организации насчитывается 55 государств-членов.

Саммит БРИКС в Казани проходит 22—24 октября. На него, помимо премьера Индии и лидера ЮАР, прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Лидеры стран-участниц приняли итоговую декларацию саммита, в которой выразили обеспокоенность санкциями, отметили предложения о посредничестве в урегулировании на Украине, выступили за прекращение огня в секторе Газа.