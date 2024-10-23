Bloomberg: две страны предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Британии

Некоторые из самых заметных лидеров стран Содружества наций, включая премьера Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи этой организации, пишет Bloomberg. На это также обратило внимание издание Politico.
На организованный Британией саммит стран Содружества (проходит
В Содружество наций входят Великобритания, ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Всего в организации насчитывается 55 государств-членов.
Саммит БРИКС в Казани проходит