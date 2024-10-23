Bloomberg: две страны предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Британии

На организованный Британией саммит стран Содружества (проходит 21—26 октября на Самоа) не приехал и премьер Канады. Politico отмечает, что Шри-Ланка, подавшая заявку на членство в БРИКС, не отправила на мероприятие ни премьера, ни министра иностранных дел. Британский премьер Кир Стармер, комментируя отсутствие политиков на встрече Содружества, заявил, что дело лидеров — выбирать, какой саммит они посетят, но назвал «семью Содружества» действительно важной.