Лукашенко: Путин никогда не ставил вопрос, чтобы Беларусь ввязалась в конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин никогда перед ним не ставил вопрос о том, чтобы Беларусь ввязалась в украинский конфликт, сообщает БелТА. Об этом белорусский лидер заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.
Белорусский президент отметил, Путин никогда перед ним не ставил вопрос о том, чтобы Беларусь ввязалась «в эту драку».
«Ни он, ни Шойгу, ни нынешний министр обороны Белоусов никогда не ставили перед нами такой вопрос», — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, не было такого случая, чтобы Путин попросил его в ходе этого конфликта, особенно сейчас, включиться физически в военном отношении в этот конфликт.
«Что проще? У нас такие отношения, что может и в шутку, и не в шутку сказать об этом. Никогда такого не было», — подчеркнул президент Беларусь, чьи слова приводит БелТА.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь не предоставляла России территорию для захода на Киев, он уверен, что в феврале 2022 Путин завернул часть российских войск на Киев из-за провокации (здесь все подробности). А еще Лукашенко назвал болтовней «мирный план» Зеленского (подробнее здесь).
Александр Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (здесь подробнее).