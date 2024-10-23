Лукашенко заявил о сожалении Путина о потерях в конфликте с Украиной

В первый раз российская сторона назвала свои потери в начале марта 2022 года. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков тогда заявил о 498 погибших российских военнослужащих. Во второй и последний раз ведомство отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года, тогда оно сообщило о 5937 погибших.