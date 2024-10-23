Лукашенко заявил о сожалении Путина о потерях в конфликте с Украиной

«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — сказал он в интервью Би-би-си (цитата по СТВ).
По словам Лукашенко, российский президент «твердо считает, что он прав» и «мотивирует это». Президент Белоруссии отметил, что Путин предлагал западным странам «договориться» об урегулировании ситуации на Украине, однако они «вообще ничего не ответили».
В первый раз российская сторона назвала свои потери в начале марта 2022 года. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков тогда заявил о 498 погибших российских военнослужащих. Во второй и последний раз ведомство отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года, тогда оно сообщило о 5937 погибших.
В июне Путин заявил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно как один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50.