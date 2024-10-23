Второй день саммита БРИКС в Казани: главное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС, заявив, что страны сотрудничают ради своих национальных интересов, а не против кого-либо. Он подчеркнул, что проекты, в первую очередь в экономике и финансах, направлены на пользу государств.