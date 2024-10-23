Второй день саммита БРИКС в Казани: главное

Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию
На саммите в Казани лидеры стран БРИКС обсудили расширение сотрудничества и поддержку использования национальных валют в финансовых операциях. В итоговой декларации отмечены направления совместной работы в области безопасности и гуманитарных обменов, а также негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.
Страны БРИКС обсудят создание расчетной инфраструктуры BRICS Clear
Лидеры стран БРИКС поручили министрам финансов изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Эта инициатива дополнит существующую финансовую инфраструктуру блока.
Песков опроверг раскол в БРИКС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС, заявив, что страны сотрудничают ради своих национальных интересов, а не против кого-либо. Он подчеркнул, что проекты, в первую очередь в экономике и финансах, направлены на пользу государств.
Что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани
Путин проводит саммит БРИКС в Казани, чтобы продемонстрировать провал США в изоляции России. В мероприятии участвуют 36 стран, что подчеркивает растущую привлекательность блока.