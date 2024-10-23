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Второй день саммита БРИКС в Казани: главное

Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На саммите в Казани лидеры стран БРИКС обсудили расширение сотрудничества и поддержку использования национальных валют в финансовых операциях. В итоговой декларации отмечены направления совместной работы в области безопасности и гуманитарных обменов, а также негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

Страны БРИКС обсудят создание расчетной инфраструктуры BRICS Clear

Лидеры стран БРИКС поручили министрам финансов изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Эта инициатива дополнит существующую финансовую инфраструктуру блока.

Песков опроверг раскол в БРИКС

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС, заявив, что страны сотрудничают ради своих национальных интересов, а не против кого-либо. Он подчеркнул, что проекты, в первую очередь в экономике и финансах, направлены на пользу государств.

Что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин проводит саммит БРИКС в Казани, чтобы продемонстрировать провал США в изоляции России. В мероприятии участвуют 36 стран, что подчеркивает растущую привлекательность блока.

БРИКС