В МИД отреагировали на футболку Зеленского с надписью о России

Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной компании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку, на которой было написано Make America great again («Сделаем Америку снова великой»). В отличие от кепки Трампа, где надпись была выполнена большими прописными буквами, на футболке Зеленского все слова написаны со строчной, в том числе и «Россия».
«Маленькой, как что? СССР? Российская империя? — написала в своем канале Мария Захарова на английском языке. — О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Зеленского о «шагах к миру». Он отметил, что украинский лидер оперирует мнениями, потерявшими актуальность после вторжения ВСУ на территорию Курской области.