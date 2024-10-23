В МИД отреагировали на футболку Зеленского с надписью о России

Надпись стилизована под знаменитый лозунг предвыборной компании экс-президента США Дональда Трампа 2020 года, тогда политик носил кепку, на которой было написано Make America great again («Сделаем Америку снова великой»). В отличие от кепки Трампа, где надпись была выполнена большими прописными буквами, на футболке Зеленского все слова написаны со строчной, в том числе и «Россия».