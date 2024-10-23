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Лукашенко и гости саммита БРИКС пробуют пельмени с осетриной и голень ягненка

Лукашенко и другие гости саммита БРИКС пробуют пельмени с осетриной и голень ягненка.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» вечером в среду, 23 октября 2024 года в завершении очередного дням саммита БРИКС показал меню, вечерней, судя по всему, трапезы.

Меню — с национальным колоритом, ведь саммит проходит в столице Татарстана Казани: «Пельмени с осетриной, судак и голень ягненка». Есть в списке и «татарская лепешка “Кыстыбый” с картофелем.

Также в меню — щербет из лайма, судак, запеченный с овощами (или) голень ягненка, томленная с овощами либо де овощная лазанья.

На десерт — либо яблочный пирог с ванильным мороженым, либо шоколадный (вегетарианский) торт.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко высказался о перспективах завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года (тут про это).