Телеграм-канал «Пул Первого» вечером в среду, 23 октября 2024 года в завершении очередного дням саммита БРИКС показал меню, вечерней, судя по всему, трапезы.
Меню — с национальным колоритом, ведь саммит проходит в столице Татарстана Казани: «Пельмени с осетриной, судак и голень ягненка». Есть в списке и «татарская лепешка “Кыстыбый” с картофелем.
Также в меню — щербет из лайма, судак, запеченный с овощами (или) голень ягненка, томленная с овощами либо де овощная лазанья.
На десерт — либо яблочный пирог с ванильным мороженым, либо шоколадный (вегетарианский) торт.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко высказался о перспективах завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года (тут про это).