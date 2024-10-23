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Стало известно о решении Эрдогана прервать визит в Казань из-за теракта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернется в Турцию 24 октября утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщает телеканал A haber.

Источник: Reuters

Стало известно, что у турецкого главы еще были запланированы контакты 24 октября, но из-за нападения в Анкаре он покинет Казань раньше.

Помимо этого, телеканал TRT сообщил, что Эрдоган не стал участвовать в торжественном приеме в Казани, устроенном по случаю саммита.

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. Сообщается, что преступники могли прорваться в служебные помещения корпорации. На данный момент известно о ликвидации двух террористов, мужчины и женщины.