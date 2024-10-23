Стало известно о решении Эрдогана прервать визит в Казань из-за теракта

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. Сообщается, что преступники могли прорваться в служебные помещения корпорации. На данный момент известно о ликвидации двух террористов, мужчины и женщины.