Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле

Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг в 10.15 мск.