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Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+, заявили в Кремле

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате «аутрич» / «БРИКС+» в Казани, он планирует улететь в Турцию в четверг в середине дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду телеканал CNN Türк передал, что Эрдоган якобы прерывает свою программу в Казани и утром в 11.30 мск возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре, по последним данным, унесшего жизни пяти человек. Дипломатический источник в свою очередь сообщил РИА Новости, что конкретного решения по срокам отбытия Эрдогана из Казани в Турцию на данный момент нет. Согласно программе турецкого лидера, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Эрдоган намерен принять участие в заседании БРИКС+ в четверг в 10.15 мск.

«Эрдоган останется на саммит БРИКС “аутрич”. Он планирует улететь в Турцию завтра в середине дня», — приводит радиостанция «Маяк» слова Пескова.

Песков Дмитрий