Украинский кризис не стоит в центре повестки саммита БРИКС, заявил Песков

«Это не центральный вопрос БРИКС. Абсолютно. Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено», — прокомментировал Песков отраженную в Казанской декларации стран БРИКС тему украинского кризиса, его слова приводит радиостанция «Маяк».
Казанская декларация стран БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» была опубликована в среду. Страны БРИКС в итоговой декларации напомнили о национальных позициях по ситуации на Украине и вокруг нее.