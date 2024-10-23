Украинский кризис не стоит в центре повестки саммита БРИКС, заявил Песков

«Это не центральный вопрос БРИКС. Абсолютно. Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено», — прокомментировал Песков отраженную в Казанской декларации стран БРИКС тему украинского кризиса, его слова приводит радиостанция «Маяк».