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Украинский кризис не стоит в центре повестки саммита БРИКС, заявил Песков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинский кризис не является центральным вопросом БРИКС, данная тема была отражена в Казанской декларации настолько, насколько она должна фигурировать на повестке дня объединения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Это не центральный вопрос БРИКС. Абсолютно. Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено», — прокомментировал Песков отраженную в Казанской декларации стран БРИКС тему украинского кризиса, его слова приводит радиостанция «Маяк».

Казанская декларация стран БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» была опубликована в среду. Страны БРИКС в итоговой декларации напомнили о национальных позициях по ситуации на Украине и вокруг нее.

Песков Дмитрий