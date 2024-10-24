Премьер Грузии ожидает завершения конфликта на Украине до середины 2025 года

«Есть различная информация, которая нам дает возможность делать конкретные логические выводы. Это не устные беседы. Мы думаем, что более реалистично, что война завершится в январе, максимум в середине будущего года. Все указывает на это, и мы говорим, основываясь на конкретной информации, логический вывод основывается на конкретной информации, а не какой-то интуиции», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Rustavi 2.
Руководство правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неоднократно заявляло, что отношения страны с ЕС и США начнут улучшаться после завершения боевых действий на Украине, что, по их словам, ожидается в 2025 году.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что военные действия на Украине не закончатся в 2024 году.