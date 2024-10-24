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Премьер Грузии ожидает завершения конфликта на Украине до середины 2025 года

ТБИЛИСИ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Грузии ожидают, что боевые действия на Украине завершатся максимум в середине 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Источник: Reuters

«Есть различная информация, которая нам дает возможность делать конкретные логические выводы. Это не устные беседы. Мы думаем, что более реалистично, что война завершится в январе, максимум в середине будущего года. Все указывает на это, и мы говорим, основываясь на конкретной информации, логический вывод основывается на конкретной информации, а не какой-то интуиции», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Rustavi 2.

Руководство правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неоднократно заявляло, что отношения страны с ЕС и США начнут улучшаться после завершения боевых действий на Украине, что, по их словам, ожидается в 2025 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что военные действия на Украине не закончатся в 2024 году.