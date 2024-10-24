Путин проведет встречу с генсеком ООН

Программа Путина в Казани на полях саммита завершится вечером встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Вьетнамская делегация прибыла в Казань в среду и уже провела встречу с российской стороной на правительственном уровне. На встрече премьера Вьетнама с вице-премьером России Александром Новаком стороны обсудили возможность новых проектов по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, а также увеличение числа авиарейсов в республику на фоне роста турпотока.