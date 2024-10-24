Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу

«Это было как ледяной душ. Все опросы, которые я видел перед референдумом, давали оптимистичные прогнозы. Правда, число неопределившихся было довольно велико. И я, и мои коллеги признаем, что недооценили риски. Это наша вина», — заявил он.
По словам Гросу, власти уже сделали выводы и должны усвоить урок.
«Мы недооценили противника, я имею в виду не просто преступную группировку, координирующую действия из другого государства и располагающую огромными финансовыми ресурсами», — отметил спикер парламента.
Москва считает, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума о вступлении в Евросоюз, сообщала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника — Официального монитора Республики Молдова.