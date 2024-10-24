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Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу

КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Власти Молдавии ждали более оптимистичных итогов референдума о евроинтеграции, они считают, что на результат якобы оказало влияние вмешательство России, заявил спикер парламента, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.

«Это было как ледяной душ. Все опросы, которые я видел перед референдумом, давали оптимистичные прогнозы. Правда, число неопределившихся было довольно велико. И я, и мои коллеги признаем, что недооценили риски. Это наша вина», — заявил он.

По словам Гросу, власти уже сделали выводы и должны усвоить урок.

«Мы недооценили противника, я имею в виду не просто преступную группировку, координирующую действия из другого государства и располагающую огромными финансовыми ресурсами», — отметил спикер парламента.

Москва считает, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума о вступлении в Евросоюз, сообщала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики.

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника — Официального монитора Республики Молдова.