Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС

На заседании казанского саммита БРИКС в узком составе российский президент Владимир Путин заявил, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. По его словам, в той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств, при этом организации необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности. Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС.