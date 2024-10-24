Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС

«Мы благодарим президента Владимира Путина за безоговорочную поддержку вступления Венесуэлы в группу БРИКС. Наша страна имеет глубокую историческую доктрину, ценности которой, унаследованные от Боливара, совпадают с принципами, вдохновляющими этот блок на построение многополярного мира, свободного от гегемонизма. Обладая огромными энергетическими запасами, Венесуэла внесет большой вклад в дело БРИКС по строительству нового международного экономического порядка!» — написала Родригес.
На заседании казанского саммита БРИКС в узком составе российский президент Владимир Путин заявил, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. По его словам, в той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств, при этом организации необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности. Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.