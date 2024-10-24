Карпенко рассказал, хватит ли времени на подготовку к выборам

Отвечая на вопрос о том, что сидящие за пределами страны говорят, что мало времени на подготовку к выборам, Игорь Карпенко отметил, что так говорят люди, которые не понимают, что такое избирательный процесс. «Проведя одну избирательную кампанию либо участвуя в одной из избирательных кампаний, ты должен уже готовиться к следующей. Так делает Центральная избирательная комиссия — мы провели единый день голосования, мы проанализировали итоги этого дня, провели работу над ошибками, провели большой семинар. Любой кандидат в депутаты или в Президенты, если он намеревался участвовать в выборах, этот вопрос не решает за несколько дней после объявления даты выборов. Этим надо было заниматься уже даже не год и не два назад, а как минимум пять лет назад», — сказал он.
На вопрос смогут ли принять участие в выборах те, кто находится в Польше, председатель ЦИК подчеркнул, что все зависит от соблюдения определенных требований. «В избирательном законодательстве есть требования, например, к цензу оседлости, к возрасту, к отсутствию судимости и погашенной, и непогашенной (что касается кандидатов в Президенты), также кандидат в Президенты не должен иметь гражданства иностранного государства, не должен иметь документов, которые предоставляют льготы на территории иностранных государств по религиозному, национальному признаку. Если такой гражданин находится за пределами нашей страны и хочет принимать участие в выборах Президента в качестве кандидата, то, во-первых, он должен сюда приехать, зарегистрировать инициативную группу, которая должна собрать не менее 100 тыс. подписей граждан за выдвижение такого кандидата. Если он будет подпадать под все эти критерии, которые определены избирательным законодательством, то он имеет право участвовать в выборах. Но если какие-то из этих пунктов невыполнимы, человек не может соответствовать данным пунктам, он не может быть кандидатом в Президенты», — проинформировал Игорь Карпенко.
Уже завтра состоится заседание ЦИК. «Мы примем календарный план избирательной кампании, который позволит всем субъектам и участникам избирательной кампании видеть основные этапы ее проведения, сроки тех или иных процедур, которые необходимо осуществлять в соответствии с законодательством. Также мы разъясним порядок выдвижения кандидатов в Президенты, порядок формирования территориальных комиссий, утвердим методические рекомендации для территориальных и участковых комиссий. Кстати, методические рекомендации у нас уже были готовы где-то полгода назад, нам сейчас только остается поставить соответствующие даты и сдать эти материалы. Еще задолго до избирательной кампании мы начали процесс обучения потенциальных организаторов выборов. Нам необходимо, чтобы все-таки в избирательном процессе были задействованы люди ответственные, профессионально грамотные, юридически подкованные, имеющие определенный опыт этой работы, поэтому мы очень серьезно относимся к подбору и расстановке людей, которые должны работать в составе комиссий. Поэтому это очень ответственная и серьезная работа, учитывая, что эти люди, как правило, работают на общественных началах, в свободное от основной работы либо учебы время, поэтому они должны обладать всеми теми необходимыми качествами для того, чтобы единообразно применять законодательство и выполнять все те процедуры, которые требует законодательство в соответствии с Избирательным кодексом», — констатировал председатель Центральной избирательной комиссии.