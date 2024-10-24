Карпенко рассказал, хватит ли времени на подготовку к выборам

Уже завтра состоится заседание ЦИК. «Мы примем календарный план избирательной кампании, который позволит всем субъектам и участникам избирательной кампании видеть основные этапы ее проведения, сроки тех или иных процедур, которые необходимо осуществлять в соответствии с законодательством. Также мы разъясним порядок выдвижения кандидатов в Президенты, порядок формирования территориальных комиссий, утвердим методические рекомендации для территориальных и участковых комиссий. Кстати, методические рекомендации у нас уже были готовы где-то полгода назад, нам сейчас только остается поставить соответствующие даты и сдать эти материалы. Еще задолго до избирательной кампании мы начали процесс обучения потенциальных организаторов выборов. Нам необходимо, чтобы все-таки в избирательном процессе были задействованы люди ответственные, профессионально грамотные, юридически подкованные, имеющие определенный опыт этой работы, поэтому мы очень серьезно относимся к подбору и расстановке людей, которые должны работать в составе комиссий. Поэтому это очень ответственная и серьезная работа, учитывая, что эти люди, как правило, работают на общественных началах, в свободное от основной работы либо учебы время, поэтому они должны обладать всеми теми необходимыми качествами для того, чтобы единообразно применять законодательство и выполнять все те процедуры, которые требует законодательство в соответствии с Избирательным кодексом», — констатировал председатель Центральной избирательной комиссии.