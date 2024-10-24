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Захарова потребовала извинений от напавшего на журналистов дипломата

Мария Захарова посоветовала Додду приберечь подобные замашки для британских журналистов.
Источник: Аргументы и факты

Нападение заместителя посла Великобритании в России Тома Додда на российских журналистов является примером состояния британских властей и его общества.

Официальный представитель МИД России прокомментировала сегодняшний инцидент в московском аэропорту Внуково. Мария Захарова посоветовала Додду приберечь подобные замашки для британских журналистов.

Также Захарова на брифинге потребовала вернуть аккредитацию, которую заместитель посла сорвал с одного из представителей СМИ. Российский дипломат подчеркнула, что эта вещь не принадлежит Додду — так что, если он ее выбросил, то придется возвращаться в аэропорт и ее искать. А найденную — вернуть с извинениями представителям российской прессы.

Напомним, журналисты, находившиеся в аэропорту, пытались задать вопросы дипломатам, но вместо этого Додд вступил в конфликт: он вырвал бейдж у одного из представителей прессы, а затем толкнул журналистку с микрофоном, когда она задала ему вопрос.