Захарова потребовала извинений от напавшего на журналистов дипломата

Нападение заместителя посла Великобритании в России Тома Додда на российских журналистов является примером состояния британских властей и его общества.
Также Захарова на брифинге потребовала вернуть аккредитацию, которую заместитель посла сорвал с одного из представителей СМИ. Российский дипломат подчеркнула, что эта вещь не принадлежит Додду — так что, если он ее выбросил, то придется возвращаться в аэропорт и ее искать. А найденную — вернуть с извинениями представителям российской прессы.
Напомним, журналисты, находившиеся в аэропорту, пытались задать вопросы дипломатам, но вместо этого Додд вступил в конфликт: он вырвал бейдж у одного из представителей прессы, а затем толкнул журналистку с микрофоном, когда она задала ему вопрос.