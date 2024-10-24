Захарова потребовала извинений от напавшего на журналистов дипломата

Также Захарова на брифинге потребовала вернуть аккредитацию, которую заместитель посла сорвал с одного из представителей СМИ. Российский дипломат подчеркнула, что эта вещь не принадлежит Додду — так что, если он ее выбросил, то придется возвращаться в аэропорт и ее искать. А найденную — вернуть с извинениями представителям российской прессы.