Румынский политик: саммит БРИКС показывает провал политики по изоляции РФ

«Саммит в Казани высвечивает способность БРИКС стать структурой зарождающегося мирового порядка евроазиатской направленности, способного сформировать новый международный контекст, который позволит ее членам пересмотреть национальные интересы и облегчить таким образом урегулирование старых конфликтов между ними — пограничного спора между Индией и Китаем, напряженности между Ираном и Саудовской Аравией или конфликта между Арменией и Азербайджаном», — считает Северин.