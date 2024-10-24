Румынский политик: саммит БРИКС показывает провал политики по изоляции РФ

Эксперт обратил внимание на «постепенное превращение БРИКС из ассоциации с экономическими целями в группу с политико-дипломатическими возможностями, если не противостоящую евроатлантическому миру, то, по крайней мере, отдельную от него».
«Саммит в Казани высвечивает способность БРИКС стать структурой зарождающегося мирового порядка евроазиатской направленности, способного сформировать новый международный контекст, который позволит ее членам пересмотреть национальные интересы и облегчить таким образом урегулирование старых конфликтов между ними — пограничного спора между Индией и Китаем, напряженности между Ираном и Саудовской Аравией или конфликта между Арменией и Азербайджаном», — считает Северин.
Саммит БРИКС «конкретно фиксирует начало дедолларизации мировой экономики, лишая США одного из важнейших козырей, используемых для утверждения их глобального превосходства», — сказал он.
«Все это требует радикального изменения стратегии государств — членов евроатлантического Запада, находящихся в меньшинстве по отношению к глобальному большинству, — утверждает Северин, — а также ряда отставок на верхушке этих государств, включая Румынию».