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Румынский политик: саммит БРИКС показывает провал политики по изоляции РФ

БУХАРЕСТ, 24 октября. /ТАСС/. Саммит БРИКС в Казани свидетельствует о провале евроатлантической политики по изоляции России и проигрыше коллективного Запада в экономической войне против нее. Такое мнение выразил бывший глава МИД Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин в видеоинтервью на сайте газеты Buna ziua Iasi.

Источник: Фотобанк саммита БРИКС

Эксперт обратил внимание на «постепенное превращение БРИКС из ассоциации с экономическими целями в группу с политико-дипломатическими возможностями, если не противостоящую евроатлантическому миру, то, по крайней мере, отдельную от него».

«Саммит в Казани высвечивает способность БРИКС стать структурой зарождающегося мирового порядка евроазиатской направленности, способного сформировать новый международный контекст, который позволит ее членам пересмотреть национальные интересы и облегчить таким образом урегулирование старых конфликтов между ними — пограничного спора между Индией и Китаем, напряженности между Ираном и Саудовской Аравией или конфликта между Арменией и Азербайджаном», — считает Северин.

Саммит БРИКС «конкретно фиксирует начало дедолларизации мировой экономики, лишая США одного из важнейших козырей, используемых для утверждения их глобального превосходства», — сказал он.

«Все это требует радикального изменения стратегии государств — членов евроатлантического Запада, находящихся в меньшинстве по отношению к глобальному большинству, — утверждает Северин, — а также ряда отставок на верхушке этих государств, включая Румынию».