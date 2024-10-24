Посольство РФ назвало воровством передачу США Киеву $20 млрд из доходов от активов Москвы

«Обратили внимание на объявленное 23 октября президентом США и названое “историческим” решение передать $20 млрд киевскому режиму за счет доходов от заблокированных Западом российских суверенных активов. Даже обывателю понятно, что по-настоящему “знаменательным” в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — отмечается в заявлении диппредставительства РФ в Вашингтоне.
«Неоколониальные замашки узкой группки стран во главе с Соединенными Штатами давно и заслуженно вызывают резкое отторжение у глобального большинства, — указали в посольстве. — Ярчайшее тому подтверждение — результаты саммита БРИКС в Казани, которые подтвердили востребованность многосторонних усилий по выстраиванию подлинно независимой финансовой архитектуры, которая была бы защищена от такого рода вопиющих незаконных действий».
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее в среду заявил на спецбрифинге: «Сегодня мы объявляем, что из $50 млрд, обещанных странами G7, Соединенные Штаты планируют выделить кредит в размере $20 млрд, в то время как остальные $30 млрд займа будут направлены общими усилиями наших коллег по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию». Чиновник добавил, что США, как и другие страны «семерки», планируют начать выделять средства до конца текущего года.
По словам Сингха, Вашингтон планирует разделить выделяемый Киеву кредит на две равные части и направить по $10 млрд в качестве экономической и военной помощи.
В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.