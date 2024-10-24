Посольство РФ назвало воровством передачу США Киеву $20 млрд из доходов от активов Москвы

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее в среду заявил на спецбрифинге: «Сегодня мы объявляем, что из $50 млрд, обещанных странами G7, Соединенные Штаты планируют выделить кредит в размере $20 млрд, в то время как остальные $30 млрд займа будут направлены общими усилиями наших коллег по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию». Чиновник добавил, что США, как и другие страны «семерки», планируют начать выделять средства до конца текущего года.