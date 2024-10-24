Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок

«Приветствую участие Ирана во встрече лидеров БРИКС впервые в качестве официального члена, — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера, который в среду встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани, где проходит саммит объединения. — КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении».