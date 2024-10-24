Власти Молдавии изменят подход к реформе системы юстиции

В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о «беспрецедентном нападении на свободу и демократию». Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии заявил в среду, что наложил штрафы на сумму более 55 тысяч долларов за коррупцию на выборах.
«После выборов мы проведем очень четкий анализ того, как проходит реформа юстиции. Сколько бы Служба информации и безопасности, генпрокуратура, Национальный антикоррупционный центр, полиция ни пытались собрать доказательства, до тех пор, пока у нас не будет окончательных обвинительных приговоров в судах по поводу политической коррупции, государственной измены, у нас не будет результатов… Когда само государство подвергается беспрецедентному нападению, необходимо менять подходы», — заявил Гросу.
Он подчеркнул, что полиция в четверг, 24 октября, представит детали, касающиеся дела о подкупе голосов во время выборов президента и референдума.
«Мы ждем результаты расследования, поскольку мы, на базе опросов, ждали других результатов. Однако 50% +1 голос “за” референдум — это чистые, честные голоса, мы должны их ценить. Мы изучим доказательства, насколько они обоснованы», — добавил спикер, отвечая на вопрос, могут ли отменить результаты голосования, если будет доказан массовый подкуп голосов.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».