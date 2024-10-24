Власти Молдавии изменят подход к реформе системы юстиции

В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о «беспрецедентном нападении на свободу и демократию». Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии заявил в среду, что наложил штрафы на сумму более 55 тысяч долларов за коррупцию на выборах.