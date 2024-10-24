В ходе встречи Путин и Гутерриш планируют обсудить работу ООН и ключевые международные вопросы, включая ближневосточный кризис и ситуацию вокруг конфликта на Украине.
Россия поддерживает необходимость реформирования ООН, включая предложение о расширении состава Совета безопасности за счет Индии, Бразилии и представителей африканских стран.
Ранее британская газета The Guardian признала, что российский лидер Владимир Путин принимает в своей стране в рамках саммита БРИКС 36 мировых лидеров из разных государств, что говорит о провале попыток Запада изолировать Москву.