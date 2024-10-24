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Путин 24 октября проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем

Стороны обсудят тематику деятельности ООН, а также затронут актуальные вопросы международной повестки дня.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в столицу Татарстана на мероприятия саммита БРИКС.

В ходе встречи Путин и Гутерриш планируют обсудить работу ООН и ключевые международные вопросы, включая ближневосточный кризис и ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Россия поддерживает необходимость реформирования ООН, включая предложение о расширении состава Совета безопасности за счет Индии, Бразилии и представителей африканских стран.

Ранее британская газета The Guardian признала, что российский лидер Владимир Путин принимает в своей стране в рамках саммита БРИКС 36 мировых лидеров из разных государств, что говорит о провале попыток Запада изолировать Москву.