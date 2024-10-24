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Си Цзиньпин процитировал роман Чернышевского «Что делать?» в ходе саммита

Председатель КНР посоветовал брать пример с главного героя произведения.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в мероприятиях на саммите БРИКС. Во время одного из них он процитировал роман Николая Чернышевского «Что делать?».

Политик призвал брать пример с главного героя произведения. Он обратил внимание, что сила духа, как у него, сегодня нужна многим. Ведь чем сложнее эпоха, тем важнее вести упорную борьбу. Для этого нужна особая воля.

«Когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором», — заявил Си Цзиньпин.

Отметим, что книгу политику предложил передать член совета директоров «Уралвагонзавода» Игорь Мешков. С соответствующим советом он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 октября. Китайский политик прибыл на мероприятие в первый день. В беседе с журналистами он положительно отозвался о состоявшемся накануне во второй половине дня обеде для лидеров стран-участниц объединения.