Си Цзиньпин процитировал роман Чернышевского «Что делать?» в ходе саммита

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 октября. Китайский политик прибыл на мероприятие в первый день. В беседе с журналистами он положительно отозвался о состоявшемся накануне во второй половине дня обеде для лидеров стран-участниц объединения.