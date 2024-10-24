Во Франции предрекли восстание после одного события на G20

Французские фермеры возмущены готовящимся подписанием торгового соглашения между Евросоюзом и рынком МЕРКОСУР на саммите G20. Также их беспокоит, что глава государства Эммануэль Макрон не выполнил ряд обещаний, данных владельцам национальных хозяйств, все это может привести к восстанию, пишет Spectator.