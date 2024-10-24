Президент Боливии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Встреча Арсе и Путина запланирована на четверг. Как сообщает агентство ABI со ссылкой на посла Боливии в РФ Марию Луису Рамос, на встрече Арсе планирует обсудить с Путиным сотрудничество в сфере ядерной энергетики и образования, а также действующие литиевые контракты и перспективы вступления страны в БРИКС. О своем желании присоединиться к группе власти Боливии уведомили в июне прошлого года.