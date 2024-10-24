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Spectator предрек протесты фермеров во Франции из-за договора ЕС и МЕРКОСУР

Торговое соглашение между сторонами может быть подписано на саммите G20.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз намерен подписать торговое соглашение с рынком МЕРКОСУР на саммите G20. К каким последствиям это может привести, рассказали авторы Spectator.

По данным СМИ, такие действия возмутили французских фермеров, которые так и не дождались выполнения финансовых обещаний, данных президентом страны Эммануэлем Макроном. Сделка с МЕРКОСУР может привести к новой волне восстаний.

«Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства… “— указано в сообщении.

Предупреждение французскому правительству уже дал главный фермерский союз в стране FNSEA. По словам представителей организации, договор с МЕРКОСУР — это «красная линия», которую нельзя пересекать.

Фермеры уже не надеются на лучшие времена. Из-за разрушительных дождей и эпидемий среди животных их моральный дух подорван.

Отметим, что в МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия. Главный протест против соглашения с этими странами назначен на 15 ноября. Он пройдет за три дня до саммита G20.

Ранее сообщалось, что к общеевропейскому протесту сельхозпроизводителей готовы присоединиться чешские фермеры. Чехия — очередная страна в долгом списке европейских государств, где положение фермеров сильно ухудшилось из-за украинского кризиса.