Европейский союз намерен подписать торговое соглашение с рынком МЕРКОСУР на саммите G20. К каким последствиям это может привести, рассказали авторы Spectator.
По данным СМИ, такие действия возмутили французских фермеров, которые так и не дождались выполнения финансовых обещаний, данных президентом страны Эммануэлем Макроном. Сделка с МЕРКОСУР может привести к новой волне восстаний.
«Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства… “— указано в сообщении.
Предупреждение французскому правительству уже дал главный фермерский союз в стране FNSEA. По словам представителей организации, договор с МЕРКОСУР — это «красная линия», которую нельзя пересекать.
Фермеры уже не надеются на лучшие времена. Из-за разрушительных дождей и эпидемий среди животных их моральный дух подорван.
Отметим, что в МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия. Главный протест против соглашения с этими странами назначен на 15 ноября. Он пройдет за три дня до саммита G20.
Ранее сообщалось, что к общеевропейскому протесту сельхозпроизводителей готовы присоединиться чешские фермеры. Чехия — очередная страна в долгом списке европейских государств, где положение фермеров сильно ухудшилось из-за украинского кризиса.